В Казани в феврале откроют один из крупнейших в Поволжье акушерских центров

В феврале 2024 года в Казани откроют один из крупнейших в Поволжье перинатальных центров. Он появится на базе больницы №7. Сам центр уже построили, сейчас специалисты устанавливают тяжелое медицинское оборудование, сообщает мэрия города.



Рассчитывается, что в центре будут принимать до 8 тысяч родов в год, а еще проводить внутриутробные операции плода. Центр будет оснащен современным оборудованием, которое позволит оказывать помощь женщинам на протяжении всего срока беременности, в том числе с высокой степенью риска осложнений.

Детей, рожденных раньше срока, смогут выхаживать здесь же — их не нужно будет транспортировать в ДРКБ или в детскую больницу №1. В стационаре планируется оборудовать как двухместные, так и одноместные палаты с санузлами. Рядом с роженицами будут находиться консультанты по грудному вскармливанию и психологи.

Мощностей нового центра хватит, чтобы обслуживать жительниц не только Казани, но и всей республики:

— Мы находимся между Екатеринбургом и Москвой, где владеют технологиями фетальной хирургии. Мы можем на себя взять соседние регионы — Самарскую область, Чувашию, Удмуртию. Вообще в ПФО, пожалуй, станем единственными, в России в целом очень мало подобных учреждений, — рассказала главный акушер-гинеколог Минздрава Татарстана Татьяна Шигабутдинова.

— Цифры сами за себя говорят — 50% всех родов по республике принимают в Казани. Высокие технологии вселяют уверенность, что все большее количество семейных пар решатся на второго, третьего и четвертого ребенка, — отметил мэр Казани Ильсур Метшин.

Специалисты Государственного строительного надзора Татарстана выдали заключение о соответствии требованиям проектной документации застройщику перинатального центра — ГАУЗ «Городская клиническая больница №7 имени Садыкова» в октябре этого года.

Напомним, в 2021 году на строительство центра выделили 567 млн рублей. Для подготовки к его возведению на территории больницы проводились работы по установке насосной станции и обустройству площадки, включающие в себя вынос инженерных сетей.

Площадь восьмиэтажного здания, согласно проекту, — 12,3 тысячи кв. метров. Центр рассчитан на 143 койко-места, палаты на четыре человека расположатся в отделениях с 4-го по 7-й этаж. Всего в здании восемь этажей.

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Маргарита Головатенко