В Казани планируют отремонтировать дорогу по улице Аделя Кутуя

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

В Советском районе Казани планируют провести проектно-изыскательские работы по ремонту улицы Аделя Кутуя на участке от ул. Родины до ул. Даурская. На эти цели из бюджета Татарстана готовы направить 1,75 млн рублей, выяснило «Реальное время».

Из этой суммы почти 782 тыс. рублей предусмотрены на проектирование. На переустройство коммуникаций направят 463,9 тыс. рублей, на инженерно-геодезические изыскания — 387,5 тысячи, а на определение достоверности сметной стоимости — 119,2 тысячи.

Отремонтировать намерены участок улицы Аделя Кутуя протяженностью 960 метров. Он относится к автодорогам общего пользования третьей категории.

Заказчик проектно-изыскательских работ — ГКУ «Главтатдортранс». Завершить их подрядчик должен к 29 августа 2024 года.

realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Он него требуется выполнить топографо-геодезические работы в местной системе координат, подготовить проектную документацию в объеме, необходимом и достаточном для утверждения и ведения строительно-монтажных работ. Кроме того, он обязан получить положительное заключение госэкспертизы о проверке достоверности определения сметной стоимости ремонта.



Также в Казани проведут проектно-изыскательские работы по ремонту улицы Сибгата Хакима на участке от ул. Декабристов до ул. Абдуллы Бичурина. На них готовы выделить 4,89 млн рублей.

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Татьяна Демина