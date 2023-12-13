В Казани подготовят проект по ремонту дороги по улице Сибгата Хакима

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

В Ново-Савиновском районе Казани планируют отремонтировать дорогу по улице Сибгата Хакима на участке от ул. Декабристов до ул. Абдуллы Бичурина. На проектно-изыскательские работы по объекту готовы выделить 4,89 млн рублей.

В частности, 2,97 млн рублей из этой суммы предусмотрено на проектирование, 1,3 млн рублей — на переустройство коммуникаций. На инженерно-геодезические изыскания выделено 381,1 тыс. рублей, на определение достоверности сметной стоимости — 235,3 тысячи.

Протяженность участка улицы Сибгата Хакима, по которому запланированы работы, составляет 1,2 км. Она относится к дорогам общего пользования второй категории.

Работы требуется выполнить до 29 августа 2024 года. Подрядчик должен разработать проектную документацию в объеме, необходимом и достаточном для утверждения и ведения строительно-монтажных работ, получить в срок положительное заключение госэкспертизы о проверке достоверности определения сметной стоимости ремонта дороги, а также выполнить топографо-геодезические работы в местной системе координат МСК-16.



realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Заказчик проектно-изыскательских работ по ремонту ул. Сибгата Хакима — ГКУ «Главтатдортранс». Финансирование обеспечат за счет республиканского бюджета.

У исполнителя, согласно проекту контракта, есть право привлечь к выполнению проектно-изыскательских работ третьих лиц. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиком перед заказчиком он будет нести сам.

Напомним, в Казани в преддверии саммита БРИКС, который пройдет осенью 2024 года, отремонтируют дороги и заменят остановочные павильоны. На это выделят свыше 3 млрд рублей.



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Татьяна Демина