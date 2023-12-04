Свыше 3 млрд рублей потратят на ремонт казанских дорог и замену остановок перед саммитом БРИКС

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В Казани отремонтируют дороги и заменят остановочные павильоны в преддверии саммита БРИКС, который пройдет осенью 2024 года. На это выделят свыше 3 млрд рублей.

Работы нужно выполнить в столице Татарстана на участках дорог по улицам Вишневского, Назарбаева, Московской, Право-Булачной, Лево-Булачной, Фатыха Амирхана, проспект Ямашева, Пушина, Ершова, Театральной, Батурина и Айдинова.

Рабочие должны управиться к октябрю 2024 года. Именно в этом месяце столица Татарстана примет глав стран БРИКС в рамках саммита.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Напомним, «Реальное время» также писало о планах заменить подъемные платформы на лифты в надземных пешеходных переходах в трех районах Казани. «Главтатдортранс» выделит на работы 365,8 млн рублей. Замену нужно произвести по шести адресам.

В начале декабря руководитель исполкома Казани Рустем Гафаров поручил ускорить подготовку к саммиту БРИКС. По его словам, городу предстоит много работы: необходимо заменить инженерные сети, подъемные платформы, отремонтировать дороги, лестницы, кровли, фасады зданий, элементы декора и так далее.



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Айрат Назипов