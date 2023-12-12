В соседнем с Татарстаном регионе рекомендовали отменить уроки для младшеклассников из-за морозов
Управление образованием Ульяновска рекомендовало школам отменить занятия для учащихся младших классов в среду, 13 декабря. В ведомстве объяснили свой совет аномальными холодами.
Информацию об отмене уроков руководители образовательных организаций должны разместить на официальных сайтах школ, в электронных дневниках и родительских чатах.
Короткие каникулы хотят ввести для учащихся 1—4 классов. Впрочем, руководители школ могут не отменять занятия.
В Татарстане на этой неделе прогнозируется потепление. Днем ожидается до -6 градусов. В выходные возможны снег, метель и сильный ветер. До -30 градусов ожидалось в регионе и минувшей ночью.
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