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В соседнем с Татарстаном регионе рекомендовали отменить уроки для младшеклассников из-за морозов

19:30, 12.12.2023
В соседнем с Татарстаном регионе рекомендовали отменить уроки для младшеклассников из-за морозов
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Управление образованием Ульяновска рекомендовало школам отменить занятия для учащихся младших классов в среду, 13 декабря. В ведомстве объяснили свой совет аномальными холодами.

Информацию об отмене уроков руководители образовательных организаций должны разместить на официальных сайтах школ, в электронных дневниках и родительских чатах.

Короткие каникулы хотят ввести для учащихся 1—4 классов. Впрочем, руководители школ могут не отменять занятия.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане на этой неделе прогнозируется потепление. Днем ожидается до -6 градусов. В выходные возможны снег, метель и сильный ветер. До -30 градусов ожидалось в регионе и минувшей ночью.

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Айрат Назипов
ОбществоОбразованиеВласть Татарстан
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