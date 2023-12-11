В Татарстане ночью похолодает до -30 градусов

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане сохраняется аномально холодная погода. Вечером 11 декабря, а также ночью и утром 12 декабря на востоке республики температуры воздуха опустятся до -25..-30 градусов.

Также утром и днем 12 декабря в Татарстане, в том числе и в Казани, возможен сильный ветер. Его порывы могут достигать 15—17 м/с, предупредили в Гидрометцентре республики.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Днем во вторник в Татарстане ожидается от -14 до -19 градусов, на востоке — до -22°С. В Казани прогнозируется от -15 до -17°С.

Напомним, на прошлой неделе — 4 и 8 декабря — в Татарстане объявили два штормовых предупреждения об аномальных морозах. В республике в ночное время ожидалось до -40 градусов.



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Татьяна Демина