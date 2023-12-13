Делегировали бы рутинные задачи искусственному интеллекту 14% татарстанцев

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Хотели бы делегировать повседневные дела искусственному интеллекту (ИИ) 14% жителей Татарстана. Об этом «Реальному времени» сообщили системный интегратор ITFB Group и платформа HeahHunter.

Согласны, чтобы рутинные задачи вместо них выполнял ИИ, 14% респондентов. В освободившееся время опрошенные занимались бы обучением (71%), творческой работой (40%) и построением карьеры (37%).

На выбор желанных занятий влияет сфера деятельности участников исследования. Так, получение дополнительных знаний интересно 66% ИТ-специалистов и лишь трети логистов. Каждый третий финансист и бухгалтер принялись бы за изучение нового направления работы. Были бы рады вообще перестать пользоваться компьютером в таком случае специалисты сферы науки и образования: они говорили об этом чаще других (19% против 7% соответственно).

realnoevremya.ru (архив)

Уже прибегают к помощи ИИ 17% участников исследования. Изъявили желание стать эффективнее за счет использования современных технологий 29% татарстанцев. Не заинтересованы в освоении искусственного интеллекта из-за сложности этого процесса только 3% жителей республики.

Напомним, используют при выполнении своих рабочих задач искусственный интеллект 19% россиян. Почти половина респондентов, которые обращаются к ИИ, — 44% — трудятся программистами. Каждый пятый — 22% — является сотрудником сферы развлечений, маркетинга и пиара, 18% — посвятили себя развитию образования и науки.

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Галия Гарифуллина