Потребление электроэнергии в Татарстане за 9 месяцев 2023 года выросло на 1,4%

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса Татарстана

Жители Татарстана за 9 месяцев 2023 года потребили 19 233,2 млн кВт•ч. электроэнергии. За этот период фактический объем потребления электроэнергии ОЭС Средней Волги сохранился на уровне потребления аналогичного периода 2022 года и составил 81,6 млрд кВт•ч. Такие показатели озвучили на заседании Совета директоров АО «Сетевая компания» под председательством премьер-министра республики Алексея Песошина, сообщает пресс-служба раиса региона.



Потребление в Татарстане имеет наибольшую величину среди регионов: к 2022 году оно выросло на 1,4%. За 9 месяцев заключено 13,9 тыс. договоров на технологическое присоединение потребителей на общую максимальную мощность 395 МВт, исполнено 12,2 тыс. договоров на общую максимальную мощность 382 МВт.

По плану капитального строительства на 2023 год реализовываются крупные проекты. Объем освоенных капитальных вложений составил 8 268 млн рублей.

На заседании отметили устойчивую тенденцию снижения доли технологических нарушений с прекращением электроснабжения потребителей как в распределительных, так и основных сетях.



Выработка электроэнергии на предприятиях «Татэнерго» за 9 месяцев 2023 года снизилась на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 9777 млн кВт•ч.

Потребление электрической мощности в России 8 декабря обновило исторический максимум и достигло 168 765 МВт, что на 2 821 МВт выше предыдущего максимума 10 января 2023 года.

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Маргарита Головатенко, видео: пресс-служба раиса Татарстана/Сергей Кузьмин