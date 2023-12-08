Потребление энергомощности в России в пятницу обновило исторический максимум

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Потребление электрической мощности в России 8 декабря обновило исторический максимум и достигло 168 765 МВт, что на 2 821 МВт выше предыдущего максимума 10 января 2023 года, сообщает «Системный оператор».



Исторические максимумы 6—8 декабря установили в двух объединенных и шести региональных энергосистемах. Больший прирост энергопотребления показала энергосистема Сибири — до 33 169 МВт (+1 331 МВт).

С начала года рост энергопотребления в стране составил 1,2%. В осенне-зимний период 2023—2024 годов ожидается увеличение показателя на 1,8%.

Выработка электроэнергии на предприятиях «Татэнерго» за 9 месяцев 2023 года снизилась на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 9777 млн кВт•ч. На предприятии почти на четверть упала выработка ГЭС. Это обусловлено природными факторами — маловодностью.



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Маргарита Головатенко