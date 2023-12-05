Выработка электроэнергии на предприятиях «Татэнерго» за 9 месяцев снизилась на 3%

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Выработка электроэнергии на предприятиях «Татэнерго» за 9 месяцев 2023 года снизилась на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 9777 млн кВт•ч. Об этом стало известно на заседании совета директоров компании, которое провел премьер-министр республики Алексей Песошин.



На предприятии почти на четверть упала выработка ГЭС. Это обусловлено природными факторами — маловодностью.

Отпуск тепловой энергии снизился на 3% по сравнению с показателями 2022 года и составил 6 861 тыс. Гкал. Это связано с более высокой температурой наружного воздуха по сравнению с предыдущим аналогичным периодом.

К 2028 году в энергосистеме Татарстана планируется увеличение потребления электрической энергии до 36 млрд кВт•ч со среднегодовым темпом прироста 1,82%, а также увеличение максимального потребления электрической мощности до 5 326 МВт со среднегодовым темпом прироста 1,6%.



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Маргарита Головатенко