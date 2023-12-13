Сегодня в Казани ожидается до -18 градусов

Фото: realnoevremya.ru

В среду, 13 декабря, в Казани сохранится аномально холодная погода. Ожидается переменная облачность без существенных осадков.

По прогнозу Гидрометцентра Татарстана, днем в Казани ожидается от -16 до -18 градусов. В целом по республике температуры воздуха составят -14... -19°С, на востоке — до -22°С.



В Казани ожидается юго-восточный ветер с порывами 6—11 м/с, местами — до 15 м/с. На дорогах сохранится гололедица.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, на этой неделе в Татарстане прогнозируется потепление. Днем ожидается до -6 градусов. В выходные возможны снег, метель и сильный ветер.



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Татьяна Демина