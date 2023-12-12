Ночью в Татарстане вновь похолодает до -30 градусов

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане ночью и утром в среду, 13 декабря, ожидается от -18 до -23 градусов, на востоке — до -25... -30°С. Об этом сообщили в Гидрометцентре республики.

Днем 13 декабря в Татарстане ожидается от -14 до -19 градусов, на востоке — до -22°С. В Казани прогнозируется от -16 до -18°С.

Также в Татарстане сегодня вечером, ночью и днем 13 декабря сохранится сильный ветер порывами до 15—17 м/с. В Казани они могут достигать 15 м/с.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане на этой неделе прогнозируется потепление. Днем ожидается до -6 градусов. В выходные возможен снег, метель и сильный ветер. До -30 градусов ожидалось в регионе и минувшей ночью.

На прошлой неделе — 4 и 8 декабря — в Татарстане объявили два штормовых предупреждения об аномальных морозах. В республике в ночное время ожидалось до -40°С. Среднесуточные температуры воздуха опускались ниже нормы на 9—28 градусов.



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Татьяна Демина