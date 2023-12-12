Тракторы с ИИ за первый год применения в России обработали более 2,3 млн га

Фото: realnoevremya.ru/Михаил Красильников (архив)

За год применения в России тракторов с автопилотом, оснащенным искусственным (ИИ) интеллектом было обработано более 2,3 млн га земель. Благодаря этому было сэкономлено более 5 млрд рублей, сообщили ТАСС в компании-разработчике Cognitive Pilot (дочернее предприятие Сбера и Cognitive Technologies).



По оценке компании Cognitive Pilot, автоматическая обработка беспилотным трактором позволяет повысить производительность до 25%, а также до 20—40% экономить удобрения и семена.

Всего в 2023 году в российских хозяйствах в период с марта по ноябрь отработало 312 тракторов с Cognitive Agro Pilot. В мире не имеется аналогов этой системы.

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Маргарита Головатенко