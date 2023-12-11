Жительница Мордовии разработала проект по минимизации последствий разливов нефти при авариях

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Участница программы «Школы стартапов Сколково» Ангелина Юдина создала проект, который может минимизировать последствия разливов нефти при авариях. Об этом сообщают «Известия Мордовии».

Девушка развивает свой стартап, в котором занимается разработкой сорбентов. Это вещество менее чем за полминуты позволяет собрать значительную часть нефтепродуктов, при этом сохраняя полезные свойства как самого сорбента, так и нефтепродуктов. Как сообщает издание, разработка Ангелины Юдиной экономически и экологически выгодная.

В рамках программы девушка вместе с другими участниками смогла пообщаться с инвесторами и профильными экспертами, которые помогли в развитии идей и росте бизнеса.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

— За время обучения я получила бесценный опыт и познакомилась с новыми людьми. Еженедельные занятия с наставником и консультации экспертов помогли понять, чего не хватает моему проекту и как его можно улучшить. На лекциях я получила много знаний, которых не хватает начинающему технологическому предпринимателю, — сообщила Ангелина Юдина.

В октябре стало известно, что татарстанским победителям конкурса «Студенческий стартап» федерального проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства» выделят по миллиону рублей. Проекты победителей ориентированы на создание новых приборов, интеллектуальных производственных, химических, цифровых и биотехнологий, а также представлены в сфере медицины, ресурсосберегающей энергетики и креативных индустрий.

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Айрат Назипов