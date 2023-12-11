Жительница Мордовии разработала проект по минимизации последствий разливов нефти при авариях
Участница программы «Школы стартапов Сколково» Ангелина Юдина создала проект, который может минимизировать последствия разливов нефти при авариях. Об этом сообщают «Известия Мордовии».
Девушка развивает свой стартап, в котором занимается разработкой сорбентов. Это вещество менее чем за полминуты позволяет собрать значительную часть нефтепродуктов, при этом сохраняя полезные свойства как самого сорбента, так и нефтепродуктов. Как сообщает издание, разработка Ангелины Юдиной экономически и экологически выгодная.
В рамках программы девушка вместе с другими участниками смогла пообщаться с инвесторами и профильными экспертами, которые помогли в развитии идей и росте бизнеса.
— За время обучения я получила бесценный опыт и познакомилась с новыми людьми. Еженедельные занятия с наставником и консультации экспертов помогли понять, чего не хватает моему проекту и как его можно улучшить. На лекциях я получила много знаний, которых не хватает начинающему технологическому предпринимателю, — сообщила Ангелина Юдина.
В октябре стало известно, что татарстанским победителям конкурса «Студенческий стартап» федерального проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства» выделят по миллиону рублей. Проекты победителей ориентированы на создание новых приборов, интеллектуальных производственных, химических, цифровых и биотехнологий, а также представлены в сфере медицины, ресурсосберегающей энергетики и креативных индустрий.
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