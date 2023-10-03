Студентам татарстанских вузов предоставят по миллиону рублей на развитие стартапа

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Определились все полторы тысячи победителей конкурса «Студенческий стартап» федерального проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства» в 2023 году. Регионами-лидерами по числу победителей второго этапа стали Татарстан, Москва, Санкт-Петербург, Ростовская и Томская области, сообщает пресс-служба кабмина России.

— В сравнении с прошлым годом произошло два важных изменения: число победителей выросло на 500 человек, а сам конкурс приобрел международный характер. Среди студентов российских вузов, чьи проекты признаны экспертным жюри наиболее значимыми и сильными, есть граждане Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и Сирии, — озвучил итоги конкурса вице-премьер России Дмитрий Чернышенко.

Проекты победителей ориентированы на создание новых приборов, интеллектуальных производственных, химических, цифровых и биотехнологий, а также представлены в сфере медицины, ресурсосберегающей энергетики и креативных индустрий.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Как рассказал глава Минобрнауки Валерий Фальков, в 2023 году на конкурс поступило свыше 6 тысяч заявок, а в список победителей вошли представители 368 университетов из 71 региона по всей стране. В следующем году грант в один миллион рублей получат уже 2 тысячи молодых предпринимателей.

В сентябре молодые татарстанцы выиграли свыше миллиона рублей на конкурсе микрогрантов от Росмолодежи. Они получат деньги на проведение поэтического фестиваля, спартакиады для иностранных студентов, мероприятий, направленных на патриотическое воспитание молодежи, волонтерскую деятельность, укрепление семейных ценностей и другие события.

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Айрат Назипов