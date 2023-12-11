В Казани за 12 млн рублей спроектируют дорогу

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Казани спроектируют дорогу от переулка Саулык в жилом массиве Чебакса до трассы М-7 в Советском районе города. На разработку рабочей документации выделят 12 млн рублей, изучило тендер «Реальное время».

Протяженность дороги составит 500 метров. Исполнителю нужно показать заказчику на согласование проектные решения, варианты плана и продольного профиля дороги, принятую конструкцию дорожной одежды, транспортную схему поставки конструкций и дорожно-строительных материалов, а также расшифровку затрат по сводной смете на проектно-изыскательские работы.

Срок окончания работ — 31 октября 2024 года. Заявки на участие в тендере принимаются до 27 декабря.

скриншот realnoevremya.ru из 2gis.ru

Поселок Чебакса был частью Высокогорского района республики, но в 2008 году его включили в состав Казани. В июле прошлого года его жители пожаловались на отсутствие инфраструктуры.

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Айрат Назипов