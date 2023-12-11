Самолет экстренно сел в Казани из-за остановки сердца у пассажира

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В минувшие выходные в Казани экстренно сел самолет, который летел из Москвы в Тюмень. Такое решение было принято из-за состояния пассажира — у него остановилось сердце.

Мужчина начал чувствовать себя плохо, когда борт находился в полете на большой высоте. Пассажир задыхался и мог умереть без медицинской помощи. В салоне оказались тюменские врачи: хирург Руслан Абдуллаев и кардиолог Ирина Жилинская.

— Доктора отреагировали немедленно и начали оказывать первую помощь пассажиру. Им оказался мужчина примерно 40 лет. Меньше минуты понадобилось специалистам, чтобы установить диагноз — остановка сердца. Медики приступили к сердечной реанимации, — сообщили в Минздраве Тюменской области.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Затем самолет экстренно приземлился в столице Татарстана. Пассажира встретила скорая реанимационная бригада.

В августе прошлого года на запасном аэродроме казанского аэропорта экстренно приземлился самолет, летевший по маршруту Омск — Москва. Причиной стало плохое самочувствие одного из пассажиров. По решению экипажа его сняли с рейса, от госпитализации он отказался.

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Айрат Назипов