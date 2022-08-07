В Казани экстренно сел самолет Омск — Москва

Фото: Максим Платонов

На запасном аэродроме казанского аэропорта экстренно приземлился самолет, летевший по маршруту Омск — Москва. Причиной стало плохое самочувствие одного из пассажиров, сообщает telegram-канал AVIAINCIDENT.

Приземлившийся рейс принадлежит авиакомпании «Уральские авиалинии». Сообщается, что во время полета один из пассажиров 1989 года рождения потерял сознание. По решению экипажа его сняли с рейса, от госпитализации он отказался.

Фото: скриншот онлайн-табло аэропорта «Домодедово»

Инцидент произошел около шести часов утра 7 августа, примерно через час рейс благополучно вылетел дальше по маршруту в аэропорт Домодедово. На сайте принимающего аэропорта указано, что задержка рейса составила примерно 1,5 часа. Вместо запланированных 7:00 посадка произошла в 8:33.

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Артем Гафаров