Спрос на новые снегоходы в Татарстане увеличился на треть

За год интерес татарстанцев к приобретению новых снегоходов вырос на треть. Такие данные в рамках исследования получили эксперты «Авито Авто».

В ноябре текущего года спрос на новые снегоходы в Татарстане увеличился на 33% по сравнению с концом прошлой осени. Республика заняла третью строчку рейтинга российских регионов с наиболее высоким интересом к покупке такого транспортного средства. На Татарстан приходится 5% от общефедерального спроса.

В целом на платформе новые снегоходы в ноябре этого года стали востребованнее на 27% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Относительно октября 2023 года спрос на новые и подержанные снегоходы вырос на 44% и на 67% соответственно. Предложение новых и бывших в употреблении транспортных средств увеличилось на 74% и 219% соответственно.

Наибольшей популярностью среди снегоходов с пробегом пользовались утилитарные — их доля от общего спроса превышала 50%. Такое транспортное средство с пробегом стоило в среднем 354,8 тысячи рублей (-16% за год), новое — 349,8 тысячи (+20%). Также в число востребованных моделей вошли спортивные снегоходы по средней стоимости, равной 700 тысячам рублей (16% от общего спроса), и мотобуксировщики по средней цене 91,7 тысячи рублей (14%). В топе наиболее продаваемых новых снегоходов первое место вновь досталось утилитарным (55%). В среднем россияне могли приобрести их за 349,8 тысячи рублей. Вторую строчку рейтинга заняли мотобуксировщики (33%), третью — детские снегоходы (5%). Их средняя стоимость была равна 124,6 тысячи и 56,7 тысячи рублей соответственно.

Напомним, рост спроса на товары для зимних видов спорта в Казани в этом году составил 22%. Так, за неполные 12 месяцев хоккейные коньки на «Авито» стали покупать на 9% чаще. Хоккейная защита стала востребованнее на 12%. Спрос на сноуборды этой осенью увеличился на 1%, а костюмы для занятий этим видом спорта пользователи приобретали на 43% чаще.

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Галия Гарифуллина