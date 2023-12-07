Востребованность товаров для зимних видов спорта в Казани выросла на 22%

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В 2023 году рост спроса на товары для зимних видов спорта в Казани составил 22%. Такие данные получили в ходе исследования аналитики «Авито».

Так, за неполные 12 месяцев хоккейные коньки на «Авито» стали покупать на 9% чаще. Средняя цена на них составила почти 7,4 тысячи рублей, однако б/у любительский инвентарь есть возможность купить и за 100 рублей, профессиональный — за 2 тысячи. Казанцы активно приобретали и другой инвентарь для хоккея. Осенью этого года на платформе было приобретено на 51% больше клюшек по средней цене 5,9 тысячи рублей. Хоккейная защита стала востребованнее на 12%. Приобрести ее можно в среднем за 7,2 тысячи рублей.

Спрос жителей Казани на сноуборды этой осенью увеличился только на 1%, а средняя стоимость составила 11,4 тысячи рублей. С рук доску для катания можно купить по цене от тысячи рублей. Костюмы для занятий этим видом спорта пользователи приобретали на 43% чаще, в среднем за 10,6 тысячи. Интерес к специальным ботинкам увеличился на 18%, их средняя стоимость была равна 10 тысячам.

realnoevremya.ru/Дмитрий Резнов (архив)

Продажи беговых лыж на платформе выросли на 5%. В среднем их приобретали за 5,1 тысячи рублей. Увеличилась также популярность горных лыж (+19%), горнолыжных костюмов (+13%) и ботинок (+30%). Средние цены на них составляли 6,1 тысячи, 6 тысяч и 7 тысяч рублей соответственно. Число покупок термобелья (средняя цена — 1,7 тысячи рублей) и спортивного флиса (27 тысяч) увеличилось аж на 75%. Специальные перчатки стали востребованнее на 37%, за них платили 2,4 тысячи.

Напомним, катание на сноуборде интересно 54% россиян. Беговые и горные лыжи интересны каждому пятому — 25%. Кататься на коньках нравится 19% респондентов, хоккей — 2%. Причинами для занятий зимними видами спорта опрошенные назвали желание поддерживать физическую форму (29%) и хорошо проводить время (27%).

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Галия Гарифуллина