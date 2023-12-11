В Кировском районе Казани откроется учебно-тренировочная квартира для людей с ОВЗ

В поселке Юдино в Кировском районе Казани появится учебно-тренировочная квартира для людей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), сообщил глава районной администрации Сергей Миронов в своем telegram-канале.



— Здесь квалифицированные специалисты будут обучать детей с ментальными особенностями здоровья в возрасте от 7 до 14 лет простым навыкам: убираться, стирать, шить, готовить, ухаживать за цветами, — написал Миронов.

По его словам, тренировки позволят детям с ОВЗ быть более самостоятельными в быту в будущем.

Сейчас квартиру ремонтируют. Позднее ее снабдят мебелью и необходимым оборудованием.

В Казани есть две учебно-тренировочные квартиры для людей с ограниченными возможностями здоровья. Первую учебно-тренировочную квартиру открыли летом прошлого года на улице Закиева. Проект был признан одним из лучших во втором конкурсе Фонда президентских грантов этого года и теперь будет масштабироваться. Мэр Казани Ильсур Метшин поручил открыть такие квартиры в каждом районе города.

Вторая учебно-тренировочная квартира «Путь к жизни» для людей с ментальными нарушениями расположилась в доме №20 на улице Минской. Первые группы ребят уже начали проходить занятия, которые, как рассказала «Реальному времени» учредитель и президент благотворительного фонда «Трамплин» Эльвира Галлямова, максимально приближены к реальной жизни.

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Маргарита Головатенко