В Казани появилась вторая учебно-тренировочная квартира для детей с ментальными нарушениями

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В Казани появилась вторая учебно-тренировочная квартира «Путь к жизни» для людей с ментальными нарушениями. Она расположилась в доме №20 по улице Минской в Советском районе, сообщили в администрации.



Первые группы ребят уже начали проходить занятия. Ребятам помогают квалифицированные педагоги и тьюторы — студенты КГМУ, которые прошли специальное обучение.

В квартире есть пять помещений, которые оборудованы специальными визуальными материалами для выстраивания коммуникации и обучения детей с аутизмом. Воспитанников учат простым бытовым навыкам: уборке, готовке, покупке продуктов, глажке белья, стирке и др.

Упор во время занятий делают на предпрофессиональные компетенции: развивают мелкую моторику и воображение. Дети приобретают навык социализации, их обучают компьютерной грамотности.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Первую учебно-тренировочнкую квартиру открыли летом прошлого года на улице Закиева. Проект был признан одним из лучших во втором конкурсе Фонда президентских грантов этого года и теперь будет масштабироваться. Мэр Казани Ильсур Метшин поручил открыть такие квартиры в каждом районе города.

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Маргарита Головатенко