Эльвира Галлямова: «Главная идея инклюзии — все равны и все ценны»

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

На этой неделе в Советском районе Казани открылась вторая учебно-тренировочная квартира «Путь к жизни» для людей с ментальными нарушениями. Она расположилась в доме №20 на улице Минской. Первые группы ребят уже начали проходить занятия, которые, как рассказала «Реальному времени» учредитель и президент благотворительного фонда «Трамплин» Эльвира Галлямова, максимально приближены к реальной жизни.

Уборка, готовка, стрика: чему научат в «квартире»

В квартире на улице Минской имеется пять помещений, оборудованных специальными визуальными материалами для выстраивания коммуникаций и обучения детей с аутизмом. Их обучают простым бытовым навыкам: уборке, готовке, покупке продуктов, глажке белья, стирке и другим. Во всем этом им помогают педагоги и тьюторы — студенты КГМУ, которые прошли специальное обучение.

Как рассказали в администрации Советского района, одна из особенностей такой квартиры — это упор на творческие компетенции: развитие мелкой моторики, воображения и социализации. Кроме этого, детей в ней обучают и компьютерной грамотности.

Первая учебно-тренировочная квартира для детей с ментальными особенностями здоровья в Татарстане открылась летом прошлого года. Она также расположена в Казани, но по улице Закиева. После ее открытия мэр города Ильсур Метшин поручил обустроить подобные места в каждом городском районе.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

«Это комплекс условий, максимально приближенных к условиям реальной жизни»

Как пояснила учредитель и президент благотворительного фонда «Трамплин» Эльвира Галлямова, пространство и условия таких квартир отлично подходят для сложных детей, которые лишены достаточного взаимодействия со своими сверстниками и постоянно находятся под гиперопекой.

Прекрасно организована среда для сложных ребят. По опыту фонда «Трамплин» могу сказать, что организация условий, в которых дети с особенностями будут получать навыки для самостоятельной жизни — это самое главное для детей. Причем эти навыки, как показывает практика, нужны не только особенным детям, но и детям вообще. В нынешней среде цифровизации дети лишены достаточного количества взаимодействия и со сверстниками, и с родителями. К тому же дети с ограничениями очень часто гиперопекаемы своими родителями и даже то, с чем они могли бы справляться без помощи родителей — они не имеют возможности делать.

— Наши социализирующие тренинги показывают, что дети с ментальными особенностями и даже дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата могут вполне самостоятельно перемещаться по городу, пользоваться общественным транспортом, закупать продукты в магазине. Очень важно учить детей пользоваться деньгами — к сожалению, наша система образования и установки в головах родителей зачастую лишают ребят ценного опыта, который со временем может закрепиться в привычку. Безусловно, для внедрения навыков самостоятельной жизни детям с ОВЗ необходимо терпение родителей. Каждое действие требует у них большего внимания и времени. И не всегда родители обладают необходимыми навыками — и физическими и психологическими. Поэтому учебно-тренировочные квартиры — прекрасный альтернативный вариант, — рассказала она.



realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

По словам Галлямовой, главная цель подобных проектов показать то, что все люди равны и ценны. Помощь в этом оказывают и специалисты, которые следят за тем, чтобы погружение в среду, максимально приближенную к той, что ожидает детей в будущем, прошло безопасно.

— Но, опять же, исходя из опыта фонда «Трамплин» могу точно сказать, что две недели в квартире под управлением опытных тьюторов и педагогов — это прекрасно, но когда ребенок возвратится в привычную среду — в свою семью или в интернат, ему необходимо создать похожие условия и создавать провокации для его самостоятельности. Социализация детей с ограниченными возможностями здоровья — это работа и родителей, и школ, и тьюторов. Это комплекс условий, которые будут максимально приближены к условиям реальной жизни, здесь важны детали, доверие ребенку и вера в то, что он такой же как и все люди. Собственно в этом и есть главная идея инклюзии — все равны и все ценны, — подчеркнула она.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Максим Кокунин