Набережные Челны потратят почти 9,5 миллиона рублей на детские новогодние подарки

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Власти Набережных Челнов потратят 9 446 000 рублей на 23 615 детских новогодних подарков. Об этом сообщили в пресс-службе автограда.

Новогодние подарки получат дети-работников бюджетных учреждений, дети-инвалиды из малообеспеченных семей, опекаемые дети, дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации; победители, призеры Всероссийских, Республиканских олимпиад.

Помимо этого, с 18 по 27 декабря в Набережных Челнах состоятся новогодние елки мэра. На них смогут попасть суммарно 7 983 детей, в частности дети-инвалиды, дети из малообеспеченных семей, активисты общественных организаций и отличники учебы; дети мобилизованных.

Проведение Республиканской новогодней елки запланировано на 25 декабря.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Ее смогут посетить дети граждан, находящихся в зоне проведения специальной военной операции, в возрасте от 7 до 17 лет. От Набережных Челнов в ней примут участие 1 053 ребенка.

Напомним, Казань в 2023 году выделила на сладкие новогодние подарки для учеников школ и воспитанников детских садов 33,26 млн рублей. Контракт на их поставку заключили с омским ООО «Мирфирм».

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Илина Хакимова