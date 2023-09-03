Поставкой сладких новогодних подарков для казанских детей займется омская компания

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В 2023 году сладкие новогодние подарки для учеников школ и воспитанников детских садов Казани закупит и поставит омская компания, выяснило «Реальное время». Контракт с ней заключили по начальной цене, объявленной Управления образования столицы Татарстана — 33,26 млн рублей.

На подписание документа было два претендента. Контракт в итоге заключили с ООО «Мирфирм», зарегистрированных в Омске в июне 2023 года.

Основным видом деятельности компании указана неспециализированная оптовая торговля. Руководит ей и возглавляет ее Владимир Матченко. За прошлый год доходы «Мирфирм» составили 163,1 млн рублей, выручка оценивается в 161 млн рублей, чистая прибыль — в 1,255 млн рублей. Компания уже поставляла новогодние подарки по заказу Минспорта Омской области, Департамента по вопросам семьи и детей Томской области, департамента по соцполитике мэрии Новосибирска и так далее.

Напомним, в этом году начальная цена контракта на поставку сладких новогодних подарков почти не отличалась от закупок в предыдущие три года. По сравнению с 2019-м она выросла на 4,2%,

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Поставщик должен доставить в Казань 159 477 подарочных наборов со сладостями. Таким образом, одна коробка обойдется примерно в 208,5 рубля.



Среди сладостей в упаковке должен быть вафельный батончик, сахарное печенье, три мармеладных конфеты с различными вкусами, две сливочных конфеты, бисквитный десерт с кремовой начинкой, зефир, молочный шоколад, пастила, сок и так далее. В качестве сувенира в подарочную коробку традиционно положат светоотражающую наклейку из мягкого пластика в форме круга желтого цвета. В центре него будет изображен дорожный знак.

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Татьяна Демина