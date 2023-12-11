В Казани в Год национальных культур и традиций провели около 20 тысяч мероприятий

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В рамках Года национальных культур и традиций в Казани состоялось около 20 тысяч мероприятий. Об этом сообщила на «деловом понедельнике» заместитель руководителя исполкома города Гузель Сагитова.

Она напомнила, что в Год национальных культур и традиций в Казани прошли фестиваль новой этнической культуры народов Поволжья «Итиль», театрализованный перформанс «Голоса Казани»/«Казан тавышлары», фестиваль национального костюма «Милли кием» и так далее. Эти мероприятия проходят в столице Татарстана не первый раз.

Гузель Сагитова обратила внимание, что Казань — один из самых многонациональных городов России. По данным последней Всероссийской переписи, в городе проживают представители более 115 национальностей.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Напомним, 2023-й Годом национальных культур и традиций объявил раис Татарстана Рустам Минниханов, «принимая во внимание важность сохранения и укрепления духовных ценностей, возрождения исконных национальных традиций». Торжественная церемония его закрытия прошла в начале ноября.

Следующий год в Татарстане объявлен Годом научно-технологического развития. Решение принято в целях дальнейшего развития науки и техники в регионе, усиления их роли в решении важнейших задач социально-экономического развития региона.

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Татьяна Демина