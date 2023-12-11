Трамп больше не будет давать показания по делу о мошенничестве

Фото: скриншот realnoevremya.ru из видео Trump White House Archived/YouTube.com

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что больше не будет давать показания в суде по делу о мошенничестве при оценке активов Trump Organization. Об этом сообщает The Guardian.



— Я уже дал все возможные показания и мне больше нечего сказать, кроме того, что это полнейшее вмешательство в выборы и охота на ведьм, — написал Трамп.

Напомним, экс-президент должен был приехать сегодня, 11 декабря, в Нью-Йорк и выступить в суде. Однако позже он написал на своей странице в социальной сети Truth Social, что не будет давать показания в понедельник.

Иск в отношении Трампа и его компании был направлен в суд еще в сентябре прошлого года. По версии следствия, компания намерено завышала стоимость активов, чтобы получить более благоприятные условия по кредитам и страховке. Защита же опровергает все обвинения.

Разбирательства должны завершиться в декабре.

Напомним, конце марта большое жюри в Нью-Йорке проголосовало за предъявление обвинений бывшему президенту США Дональду Трампу по делу о подлоге финансовых документов компании Trump Organization.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Илина Хакимова