Из-за обстрела ВСУ два населенных пункта Курской области остались без света

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Глушковский район Курской области. Из-за обстрела два населенных пункта остались без электричества.

— Повреждена линия электропередачи, обесточены поселок Теткино и село Попово-Лежачи. Населенные пункты остались без света. Электрики приступят к ремонтным работам, как только это будет безопасно, — написал губернатор региона Роман Старовойт в своем telegram-канале.

Никто из жителей не пострадал.

В ноябре секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что Украина все активнее обстреливает центральные регионы страны: с начала 2023 года ущерб от обстрелов превысил 7 млрд рублей, зафиксировано 128 терактов.

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Айрат Назипов