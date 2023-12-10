В казанском поселке Салмачи загорелся банный комплекс

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой ГУ МЧС России по Татарстану

В казанском поселке Салмачи загорелся комплекс «Банный двор». Об этом «Реальному времени» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Татарстану.

На момент возникновения пожара внутри находились 8 человек персонала. Они эвакуировались самостоятельно еще до приезда пожарных. Посетителей внутри не было. Никто не пострадал.

Из-за проблем с водоснабжением ранг пожара повысили до №2. Сотрудникам МЧС понадобилось 1,5 часа, чтобы локализовать пожар на площади 300 квадратных метров. Ликвидацию открытого горения объявили в 15.50.

предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой ГУ МЧС России по Татарстану

Напомним, крупный пожар на площади 300 квадратных метров произошел в Кукморе на улице Планетарной, где загорелся частный жилой дом. До прибытия пожарных родственники спасли 76-летнего мужчину. Он отравился продуктами горения и был госпитализирован в Кукморскую ЦРБ. Тело 75-летней женщины огнеборцы нашли во время тушения пожара.



Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Айрат Назипов