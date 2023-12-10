На пожаре в Кукморе погибла пенсионерка

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой ГУ МЧС России по Татарстану

Крупный пожар на площади 300 квадратных метров произошел в Кукморе на улице Планетарной. Там загорелся частный жилой дом.

По данным ГУ МЧС России по Татарстану, до прибытия пожарных родственники спасли 76-летнего мужчину. Он отравился продуктами горения и был госпитализирован в Кукморскую ЦРБ. Тело 75-летней женщины огнеборцы нашли во время тушения пожара.

Огонь едва не распространился на соседние дома. Однако пожарным удалось отстоять их от огня.

предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой ГУ МЧС России по Татарстану

Дом был украшен электрогирляндой, но она была отключена от сети. Предварительная причина пожара — нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования в одном из помещений.

Во вторник, 5 декабря, в квартире дома по улице Спартаковской, 35 в Казани загорелась квартира. В результате пожара погиб мужчина.

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Айрат Назипов