На пожаре в Кукморе погибла пенсионерка
Крупный пожар на площади 300 квадратных метров произошел в Кукморе на улице Планетарной. Там загорелся частный жилой дом.
По данным ГУ МЧС России по Татарстану, до прибытия пожарных родственники спасли 76-летнего мужчину. Он отравился продуктами горения и был госпитализирован в Кукморскую ЦРБ. Тело 75-летней женщины огнеборцы нашли во время тушения пожара.
Огонь едва не распространился на соседние дома. Однако пожарным удалось отстоять их от огня.
Дом был украшен электрогирляндой, но она была отключена от сети. Предварительная причина пожара — нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования в одном из помещений.
Во вторник, 5 декабря, в квартире дома по улице Спартаковской, 35 в Казани загорелась квартира. В результате пожара погиб мужчина.
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