Россиянам дали советы по выбору Деда Мороза и Снегурочки к новогоднему празднику

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Подобрать на праздник идеального Деда Мороза или Снегурочку по объявлению помогут отзывы пользователей на площадке. Именно на это стоит обращать внимание при выборе аниматоров, считают в компании «Профи».

— Хорошие аниматоры всегда имеют понятное портфолио, без проблем отвечают на все вопросы и имеют положительные отзывы — часто именно они нагляднее всего показывают квалификацию. Мы рекомендуем не соглашаться на предоплату и перечислять деньги постфактум. Если же мероприятие масштабное и специалист не соглашается участвовать в нем без предоплаты, то обязательно нужно подписать договор и только потом оплатить работы, — объяснили RT в компании.

Как рассказал управляющий директор «Авито Работы» и «Авито Услуг» Артем Кумпель, средняя стоимость приглашения Деда Мороза и Снегурочки на дом в России на сегодняшний день начинается от 1,5 тыс. рублей за услугу.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

— Цена может меняться в зависимости от длительности представления, наполнения программы или даты — услуги аниматоров непосредственно в новогоднюю ночь обойдутся дороже. Кроме того, стоимость услуг аниматоров колеблется в зависимости от состава и стажа. Например, услуги студентов театральных вузов и начинающих актеров могут стоить дешевле, — аргументировал собеседник.

В столице Татарстана средний заработок аниматоров в роли Деда Мороза и Снегурочки начинается от 180 тысяч рублей. На наибольший доход за сезон — от 250 тысяч рублей — могут рассчитывать аниматоры из Москвы, Екатеринбурга и Ростова-на-Дону.



Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Айрат Назипов