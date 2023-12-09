В Казани аниматоры в роли Деда Мороза и Снегурочки могут зарабатывать от 180 тысяч рублей за сезон

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В столице Татарстана средний заработок аниматоров в роли Деда Мороза и Снегурочки начинается от 180 тысяч рублей. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на исследование «Авито Услуг».

В России услуги Деда Мороза и Снегурочки в ноябре этого года стали востребованнее по сравнению с октябрем на 178%, с 2022 годом — на 46%. Наибольшее число заказов приходится на период с 20 декабря по 8 января. Одна пара аниматоров в этот период берет на себя в среднем от пяти до семи заказов в день. Заплатить за одно выступление россиянам придется в среднем от 2 тысяч рублей. 31 декабря стоимость возрастает и составляет не менее 3 тысяч. Цены на представления, включающие в себя дополнительные шоу-программы, достигают 5—7 тысяч.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

На наибольший доход за сезон — от 250 тысяч рублей — могут рассчитывать аниматоры из Москвы, Екатеринбурга и Ростова-на-Дону. В Санкт-Петербурге за исполнение ролей Деда Мороза и Снегурочки можно заработать от 220 тысяч. От 200 тысяч получают актеры в Краснодаре, Красноярске, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Самаре и Челябинске. Затем следуют Воронеж (от 199 тысяч рублей), Казань и Уфа (от 180), Омск (от 170), Волгоград и Пермь (от 150).

Напомним, в первой половине ноября спрос на услуги Дедов Морозов и Снегурочек в Казани увеличился на 49% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Активнее всего новогодними героями стали интересоваться в Москве (+98%), Сочи (+97%), Волгограде (+73%) и Екатеринбурге (+69%).

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Галия Гарифуллина