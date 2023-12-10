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В Казани в парке «Черное озеро» начали заливать каток

11:58, 10.12.2023 1
В Казани в парке «Черное озеро» начали заливать каток
Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

В казанском парке «Черное озеро» начали заливать каток. Информация размещена в telegram-канале Дирекции парков и скверов города.

— Совсем недавно мы завершили монтаж новогодних декораций и уже приступили к ручной заливке льда, которая продлится около двух недель, — сказано в сообщении.

Жителей и гостей города попросили дождаться официального открытия катка и не выходить на лед заранее.

В новом зимнем сезоне в Казани организуют 102 места для катания на коньках. Первым в столице Татарстана начал работать самый крупный в Татарстане каток, расположенный на стадионе «Трудовые резервы».

1 декабря перед стадионом «Ак Барс Арена» торжественно открыли ледовый каток. Яркие кадры — в фоторепортаже «Реального времени».

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Айрат Назипов
ОбществоИнфраструктура Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 10 дек
    отлично, быстро застынет)
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