В Казани организуют более 100 мест для катания на коньках

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В новом зимнем сезоне в Казани организуют 102 места для катания на коньках. Об этом рассказал председатель Комитета физической культуры и спорта города Линар Гарипов на «деловом понедельнике».

Он напомнил, что 25 ноября в Казани начал работать самый крупный в Татарстане каток, расположенный на стадионе «Трудовые резервы». Ведется подготовка льда на стадионах «Ракета» и «Тасма».

В декабре начнут работать ледовые площадки у «Ак Барс Арены», в сквере 100-летия строительной отрасли ТАССР, в парке Победы и на «Черном озере». На Кремлевской набережной зальют один из самых протяженных катков в Европе.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Также в столице Татарстана этой зимой подготовят 83 хоккейные коробки. Также в городе организуют 19 катков с пунктами проката — 14 открытых площадок и пять ледовых дворцов.



В 2022 году сезон катков в столице Татарстана открылся также в ноябре. В городе работало 19 таких площадок в каждом районе. Среди них традиционные: каток на Кремлевской набережной, стадионы «Трудовые резервы», «Тасма», «Локомотив», «Татнефть Арена», «Ватан» и ипподром. Сезон завершили 1 марта.



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Татьяна Демина