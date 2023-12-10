NYT: Европа боится развала НАТО в случае победы Дональда Трампа на выборах

Фото: скриншот realnoevremya.ru из видео Trump White House Archived/YouTube.com

Европейские страны опасаются, что победа бывшего американского лидера Дональда Трампа на предстоящих президентских выборах может развалить НАТО. К такому выводу пришло издание The New York Times (NYT).

Уточняется, что западные политики склоняются к мнению, что США под руководством Трампа покинет Североатлантический альянс. О таком желании он говорил, еще будучи президентом.

По их мнению, об этих намерениях свидетельствует предвыборная программа бывшего главы Белого дома.

скриншот realnoevremya.ru из видео Trump White House Archived/YouTube.com

— Мы должны завершить процесс фундаментальной переоценки цели и миссии НАТО, который мы начали при моей администрации, — сказано на сайте его предвыборной кампании.

Очередные президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. Это будут 60-е президентские выборы в истории страны, на которых может быть избран 47-й глава государства.

В июне Дональд Трамп уже выражал уверенность, что одержит победу на выборах 2024 года и выгонит «коррумпированного» действующего американского лидера страны Джо Байдена из Белого дома.

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Айрат Назипов