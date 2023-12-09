Казанский ВК «Зенит» обыграл «Кузбасс», одержав пятую победу подряд в Суперлиге
Казанский волейбольный клуб «Зенит» обыграл «Кузбасс» в матче чемпионата Суперлиги по волейболу. Встреча в Кемерово завершилась со счетом 2:3 (25:23, 21:25, 25:22, 18:25, 6:15).
В первом сете «Кузбасс» вышел вперед — 25:23. Во втором сете «Зенит-Казань» смог отыграться до 25:21, но в третьей партии хозяева вновь оказались впереди — 25:22.
Казанцы взяли четвертую партию со счетом 25:18, переведя игру на тай-брейк. Пятая, решающая партия завершилась счетом 15:6. Итоговый счет составил 3:2 в пользу «Зенита-Казань».
5 декабря казанский ВК «Зенит» обыграл «Енисей». Встреча завершилась со счетом 2:3.
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