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Правительство одобрило регистрацию машин в новых регионах без ОСАГО

16:11, 09.12.2023
Правительство одобрило регистрацию машин в новых регионах без ОСАГО
Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Правительство России одобрило продление регистрации машин в новых регионах без ОСАГО до 31 декабря 2024 года, сообщает пресс-служба Кабмина.

В соответствии с федеральными конституционными законами о вхождении в состав России новых субъектов ранее был установлен переходный период до 1 января 2024 года, в течение которого законодательство об ОСАГО на территориях новых субъектов не применяется.

Законопроект продлевает указанные положения до 31 декабря 2024 года.

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Маргарита Головатенко
ОбществоВласть Татарстан
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