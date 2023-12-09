На пожаре в Нижнекамском районе Татарстана спасли мужчину

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой ГУ МЧС России по Татарстану

В селе Шерементьевка в Нижнекамском районе Татарстана утром 9 декабря произошел пожар в частном доме на ул. Садовой, 23, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по республике.



Площадь горения составила 64 квадратных метра. До прибытия пожарных соседи спасли из огня мужчину, его госпитализировали в Нижнекамскую ЦРБ с ожогами верхних дыхательных путей 3—4 степени и ожогом шеи 1—2%.

В 08.05 горение ликвидировали. Предварительная причина пожара — короткое замыкание.

предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой ГУ МЧС России по Татарстану

В Набережных Челнах ночью произошел пожар в квартире по улице Маршала Жукова, дом № 34/32. В однокомнатной квартире на четвертом этаже пятиэтажного дома горели мебель и вещи на площади 4 кв. м. Сотрудники пожарной охраны из горящей квартиры спасли мужчину 1982 года рождения.

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Маргарита Головатенко