Сотрудники АО «Казэнерго» в 2023 году посетили 20 детей с ограниченными возможностями здоровья

Фото: предоставлено realnoevremya.ru АО "Казэнерго"

Ежегодно в начале декабря в Декаду инвалидов сотрудники АО «Казэнерго» посещают людей с ограниченными возможностями здоровья. В 2023 году сотрудники организации посетили порядка 20 детей на дому.

Некоторые ребята изъявили желание побывать в центральном офисе «Казэнерго». Дети посмотрели, как устроена организация, пообщались с сотрудниками и узнали, откуда берется тепло, рассказал «Реальному времени» генеральный директор АО «Казэнерго» Рустам Абдулхаков

Детей наградили ценными подарками, сладостями и подарочными сертификатами.

предоставлено realnoevremya.ru АО «Казэнерго»

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Маргарита Головатенко