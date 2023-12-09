Цены на куриные яйца в России в ноябре выросли на 15%

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В России в ноябре куриные яйца подорожали на 15,07%, а продовольственная инфляция в целом за этот месяц составила 1,55%, следует из данных Росстата.



Продукты питания в ноябре подорожали на 1,74% в месячном выражении и на 7,82% в годовом. Куриные яйца подорожали больше всего: в 18 регионах подорожание составило от 1% до 10%, в 46 субъектах 10,1—20%, в 21 субъекте 20,1—28,6%.

В годовом выражении рост цен на продукты в ноябре ускорился до 7,21 процента.

ФАС России решила проанализировать ценообразование на куриные яйца в середине ноября. В 10 федеральных торговых сетей направили запросы о представлении сведений о еженедельной динамике средневзвешенных закупочных и розничных цен на этот продукт.

Прокурорам регионов России вместе с Управлениями ФАС и иными уполномоченными органами 8 декабря было поручено провести надзорные проверки деятельности производителей и розничных продавцов куриных яиц.

Торговые сети «Верный», «Азбука вкуса» и «Глобус» ограничили наценку на куриные яйца.

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Маргарита Головатенко