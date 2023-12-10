Татарстанцы увеличили траты на юридические услуги

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

По итогам января — октября 2023 года объем платных юридических услуг, оказанных жителям Татарстана, вырос на 3,2%. Он составил 6,7 млрд рублей.

В частности, в середине осени объем платных юридических услуг, оказанных татарстанцам, увеличился на 10,8%. Он оценивается в 708,6 млн рублей.

Доля юридических услуг в общем объеме платных услуг, оказываемых жителям республики, невелика. И по итогам октября, и за 10 месяцев в целом она составила 2,1%, следует из данных Татарстанстата.

realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Напомним, за январь — октябрь 2023 года объем платных услуг, оказанных татарстанцам, составил 325,4 млрд рублей. С этим показателем республика стала лидером в Приволжском федеральном округе.

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Татьяна Демина