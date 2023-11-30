Татарстан занял первое место в ПФО по росту объема платных услуг

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане по итогам января — октября 2023 года объем платных услуг, оказанных населению, вырос на 6,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. С этой динамикой республика заняла первое место среди 14 регионов Приволжского федерального округа.

На втором месте по росту объема платных услуг, оказанных татарстанцам, Пермский край, Оренбургская и Пензенская области (по +4,5%). Топ-3 замыкает Саратовская область, где показатель вырос на 4,3%.



В трех регионах Приволжского федерального округа объем платных услуг, оказанных населению, сократился. Это Марий Эл (-4,7%), Мордовия (-0,5%) и Ульяновская область (-0,2%).

За январь — октябрь 2023 года объем платных услуг, оказанных татарстанцам, составил 325,4 млрд рублей. С этим показателем республика также лидирует в ПФО.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В целом в Приволжском федеральном округе объем платных услуг, оказанных населению за январь — октябрь 2023 года, составил 1,8 трлн рублей. Это на 3,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года, следует из данных Росстата.

Напомним, объем платных услуг, оказанных населению в Татарстане, по итогам января — сентября 2023 года составлял 292,1 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года он вырос на 7%



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Татьяна Демина