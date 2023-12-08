На Горьковской железной дороге вводят новый график движения электричек и поездов

Фото: ﻿realnoevremya.ru/Максим Платонов

На Горьковской железной дороге с 10 декабря введут новый график движения для электричек и поездов дальнего следования, сообщает пресс-служба ГЖД.



Назначены дополнительные составы №147/148 и №149/150 между Казанью и Москвой, также увеличена периодичность курсирования поездов №375/376 Казань — Имеретинский курорт.

Движение транспорта по ряду маршрутов ускорили. Например, поезд №378/377 Казань — Новый Уренгой приезжает раньше почти на 4 часа, состав №133/134 Санкт-Петербург — Казань ускорен на 2,5 часа, а поезд №133/134 между Казанью и Санкт-Петербургом добирается до пункта назначения на 55 минут раньше.

С 10 декабря 185 поездов по 53 маршрутам будут курсировать по новому расписанию. В графике движения еще 69 поездов изменения составят от одной до 10 минут.

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Маргарита Головатенко