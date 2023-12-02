В Татарстане с 10 декабря изменят расписание движения пригородных поездов

Фото: realnoevremya.ru/Руслан Ишмухаметов

С 10 декабря пригородные электрички в Татарстане будут ездить по другому графику. Об этом сообщают в пресс-службе АО «Содружество».

185 поездов по 53 маршрутам будут курсировать по новому расписанию. Изменится график движения пригородных поездов сообщением Казань — Кизнер — Ижевск, Казань — Кукмор, Арск — Казань, Сосновка — Казань, Паратск — Казань, Казань — Аэропорт — Казань, Канаш — Казань, Бурундуки — Казань, Ульяновск — Казань, Албаба — Казань — Албаба, Казань — Свияжск, Паратск — Бирюли, Глазов — Ижевск, Балезино — Ижевск, Чур — Ижевск, Нижнекамск — Ижевск — Нижнекамск, Набережные Челны — Бугульма, Светлое Озеро — Набережные Челны, Бугульма — Кандры — Бугульма.

Кроме того, в графике движения еще 69 поездов изменения составят от одной до десяти минут.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

На маршруте Казань — Аэропорт — Казань восемь электричек будут отправляться раньше, одна — позже действующего графика.

Электричка №6304 сообщением Свияжск — Казань, которая раньше прибывала на станцию Казань-1, с 10 декабря будет ехать до станции Бирюли через станцию Восстание. Она будет отправляться из Свияжска в 06.06 и добираться до Бирюлей к 07.53.

График движения пригородных поездов может корректироваться. Изменения будут зависеть от востребованности тех или иных маршрутов у населения и технических возможностей инфраструктуры.

Напомним, с 1 по 4 декабря пригородный поезд №6420 сообщением Казань — Кукмор от станции Куркачи будет курсировать по новому расписанию. На протяжении четырех дней электричка будет приезжать в Кукмор в 9.16. Согласно графику, это на 22 минуты позже обычного.

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Галия Гарифуллина