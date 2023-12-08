В Татарстане подрядчик завысил стоимость капремонта домов на более чем 1 млн рублей

Подрядная организация ООО «Консорциум строительных компаний» завысила цену капитального ремонта многоквартирных домов при реализации региональной программы более чем на 1 млн рублей, выяснила прокуратура Татарстана.



Подрядчик не выполнил основания из песка в ходе ремонта покрытия кровли, установки оконных блоков с однокамерным вместо двухкамерного стеклопакетом, отсутствие подтверждения огнебиозащиты деревянных конструкций и др.

В отношении неустановленных сотрудников организации возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве в крупном размере (ч. 3 ст. 159 УК РФ). Расследование контролирует прокуратура Приволжского района Казани, сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

Татарстан выполнил план по капитальному ремонту многоквартирных жилых домов на 2023 год — обновлено 726 объектов.



Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Маргарита Головатенко