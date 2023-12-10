Главное о коронавирусе за неделю: в Татарстане почти тысяча заболевших, в Польше заразился экс-президент
Больше трех лет человечество живет в условиях COVID-19: 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию из-за стремительного распространения по всему миру коронавируса, выявленного впервые в декабре 2019-го в китайском Ухане. Этот статус отменили только в мае текущего года. «Реальное время» публикует подборку самых важных и интересных новостей о коронавирусе в Татарстане, России и мире с 4 по 10 декабря 2023 года. Так, в республике уже почти тысяча заболевших, в стране обновили «Спутник V», а в Польше бывший президент заразился ковидом.
Заболеваемость в Татарстане выросла в 1,4 раза
- В Татарстане за неделю с 27 ноября по 3 декабря выявили 927 случаев заражения коронавирусом. Это на 43,7%, или в 1,43 раза больше, чем за прошлые 7 дней.
- С 6 по 12 ноября в Татарстане выявили 570 случаев коронавируса, с 13 по 19 ноября — 596 человек. С 20 по 26 ноября COVID-19 подтвердился у 645 человек.
- С 27 ноября по 3 декабря было госпитализировано 267 человек. Вылечились 389 татарстанцев. За все время зафиксировали 207 755 случаев выздоровления.
- Новых случаев смерти от COVID-19 в республике не зарегистрировано. Общее число смертей по этой причине не менялось с января — 2 010.
В Петербурге развернули еще 440 коек для пациентов с COVID-19
- С 27 ноября по 3 декабря коронавирус обнаружили у 95 079 россиян. За предыдущую неделю этот показатель составлял 77 106 человек.
- За 48-ю неделю 2023 года в стране госпитализирован 8 981 человек с коронавирусом. Их число увеличилось в сравнении с предшествующей неделей на 12%.
- Выздоровели 69 636 человек, это на 27,1% больше в сравнении с предыдущей неделей. Всего зафиксировано 22 767 937 случаев выздоровления.
- Умерли за этот период 138 человек. Всего от коронавируса скончались 400 716 россиян.
- В Санкт-Петербурге дополнительно развернули 440 коек для пациентов с коронавирусной инфекцией, общий коечный фонд составил более 2,2 тыс. мест.
- В Белгородской области откроют второй инфекционный центр — в селе Терновке Яковлевского округа, в связи с ростом заболеваемости коронавирусом. По данным регионального управления Роспотребнадзора, суточное число заражений коронавирусом в области за две недели выросло в два раза — с 50 до 105 заболевших в день.
- Заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями в Приморском крае за прошедшую неделю выросла на 18,7%. Наиболее вовлекаемыми в эпидемический процесс являются люди от 15 лет и старше.
- Как сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, в России наблюдается одновременный рост заболеваемости коронавирусом и гриппом. Она заявила, что острые симптомы респираторных заболеваний наблюдаются у миллиона человек, неделей ранее этот показатель составлял 800 тысяч человек.
- В Минздрав России передали результаты исследования обновленной вакцины против коронавируса «Спутник V». По словам директора НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александра Гинцбурга, некоторые российские регионы уже заключили договоры на поставки обновленного «Спутника».
- Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что эпидемиологическая ситуация в Москве находится под контролем, заболеваемость ОРВИ и ковидом характерна для зимнего сезона. Она отметила, что город пристально отслеживает ситуацию в мире с каждым отдельным штаммом, следит за их распространением и заболеваемостью.
Бывший президент Польши Лех Валенса госпитализирован с коронавирусом
- На этой неделе экс-президент Польши Лех Валенса был госпитализирован с коронавирусом. Секретарь политика Марек Качмар рассказал, что состояние Валенсы ежедневно улучшается, сейчас у него уже появился аппетит.
- Прививки новой вакциной Novavax от COVID-19 стали делать в Польше. Сам препарат изготовлен одноименной американской фирмой. Она предназначена для защиты от нового подвида коронавируса XBB.1.5.
- Национальное управление по борьбе с коррупцией (DNA) Румынии предъявило обвинение бывшему премьер-министру, ныне сенатору Флорину Кыцу в соучастии в злоупотреблении служебным положением с особо тяжкими последствиями. Он обвиняется в том, что 19 апреля и 13 мая 2021 года «в нарушение положений закона и без каких-либо документов/анализов, подтверждающих необходимость закупки, одобрил два меморандума Минздрава, на основании которых были заключены контракты на закупку намного большего количества вакцин от COVID-19, хотя было известно, что количество подлежащих вакцинации лиц, которое румынское государство сообщило Еврокомиссии, составляет 10,7 миллиона», цитирует ТАСС.
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