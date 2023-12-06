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В Минздрав России передали результаты исследования обновленной вакцины «Спутник V»

08:45, 06.12.2023 1
В Минздрав России передали результаты исследования обновленной вакцины «Спутник V»
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Минздрав России передали результаты исследования обновленной вакцины против коронавируса «Спутник V». Об этом заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

— Все результаты клинических испытаний официально переданы в Минздрав для внесения изменений в регистрационное досье на новый антигенный состав вакцины, — сказал он.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

По словам Гинцбурга, препарат не придется регистрировать заново, достаточно будет изменений в документы уже зарегистрированной вакцины. Серии произведенных доз вакцины уже переданы на контроль в центр экспертизы.

Некоторые российские регионы уже заключили договоры на поставки обновленного «Спутника».

Гинцбург рассказал «РИА Новости», что до Нового года планируется наработать около 600—700 тысяч доз вакцины.

В конце октября директор НИЦ заявлял, что вакцина против коронавируса «Спутник V» не эффективна против нового штамма. Поэтому ее было принято модифицировать. Ранее он указывал, что обновленная версия препарата может поступить в российские медучреждения в первой половине декабря.


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Илина Хакимова
ОбществоМедицина
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 06 дек
    срочно новую вакцину в Железнодорожную больницу г.Казани.
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