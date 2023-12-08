«КОС-Синтез-УОР» проиграл «Балтике»

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой «КОС-Синтеза»

Ватерполисты казанского клуба «КОС-Синтез-УОР» проиграли в домашнем матче «Балтике» из Санкт-Петербурга. Игра в рамках 11-го тура чемпионата России по водному поло завершилась со счетом 8:14 (1:4, 2:3, 1:3, 4:3).

Мячи за «КОС-Синтез-УОР» забросили: Шайдуллин (3), Тазеев (2), Ганиев (1), Комаров (1), Самсонов (1).

С первых минут лидерство в матче захватили гости. На первый перерыв казанская «молодежка» ушла с отставанием в три мяча. Усилиями Камиля Шайдуллина и Раиля Тазеева «КОС-Синтез-УОР» выровнял игру, но до конца игрового отрезка «Балтика» снова увеличила преимущество.

предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой «КОС-Синтеза»

После большого перерыва характер игры не поменялся. Питерский коллектив снова увеличил фору и к концу третьего периода имел преимущество в семь мячей. В заключительном отрезке казанские спортсмены были сильнее соперника, но отыграть большое отставание в счете они уже были не в силах.

Второй поединок 11-го тура соперники проведут на той же арене. Игра состоится в субботу, 9 декабря в 15.30.

В предыдущем матче «KОС-Синтез-УОР» уступил «Динамо-СШОР» во втором матче 10-го тура чемпионата России. Итог встречи — 10:17 (2:3, 1:5, 1:5, 6:4).

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Айрат Назипов