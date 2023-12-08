«Автодор» повысил прогноз сбора платы на своих дорогах на четверть

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Госкомпания «Автодор» повысила план сбора платы за проезд на своих дорогах в 2023 году, включая М-12 «Восток», с 60 до 75 млрд рублей, или на 25%. Об этом рассказал председатель правления компании Вячеслав Петушенко.

— Мы стремимся к цифре доходов от сбора платы в этом году в 75 млрд рублей. В прошлом году было 54,3 млрд руб. Дороги платные прибавились, количество километров: обход Аксая, Дальний западный обход Краснодара (ДЗОК), участки М-12, — цитирует его «Финмаркет».

По его информации, трафик на сети госкомпании с начала 2023 года вырос на 12%, по грузовикам — на 14%, по легковушкам — на 11%.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В конце ноября сообщалось, что в Татарстане на 95% готов участок трассы М-12 «Восток» до Казани. Его откроют до конца 2023 года. Дорогу строят по национальному проекту «Модернизация транспортной инфраструктуры», впоследствии ее рассчитывают продлить до Екатеринбурга и Тюмени.



Экономический эффект от строительства трассы М-12 в Татарстане оценили в 146 млрд рублей. При этом макроэкономический эффект в результате строительства дороги оценивается в 2,4 трлн рублей.



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Айрат Назипов