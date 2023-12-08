Суд Татарстана не выпустил из СИЗО беглого лидера «Кинопленки»

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Сегодня Верховный суд Татарстана признал законным арест обвиняемого лидера ОПС «Кинопленка» Эльфата Сунгатуллина по делу о банде и убийствах. Его заключение под стражу на срок до 25 декабря оспаривал адвокат, уточнили «Реальному времени» в пресс-службе суда.



Напомним, заочное обвинение в тяжких преступлениях Сунгатуллину предъявили еще в 2008 году и тогда же объявили в международный розыск. А в ноябре этого года задержали в Ростове-на-Дону, где беглый авторитет проживал под чужим именем с гражданской женой и сыном.

28 ноября Советский райсуд Казани санкционировал арест по обвинению в трех убийствах конца 90-х годов, похищении человека, покушении на жизнь еще двоих и двух кражах оборудования и титановых пластин с предприятия «Тасма-холдинг» начала 2000-х годов.

Сам обвиняемый на аресте заявил, что именно к этим преступлениям не причастен и его оговаривают.